Обыски в Черниговском горсовете: следователи ищут решение об увольнении Атрошенко – "Чесно"

Следователи пришли с обысками в Черниговский городской совет по уголовному делу относительно отстраненного мэра Владислава Атрошенко.

Источник: и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако в комментарии движению "Чесно"

Детали: Ломако сообщил, что 26 мая около 12:00 в кабинет пришли следователи с обысками.

По состоянию на 18:30 правоохранители более шести часов искали любые документы, которые бы подтвердили увольнение отстраненного Яворивским районным судом мэра Владислава Атрошенко.

В пятницу было допрошено несколько десятков работников и шла проверка информации на компьютерах сотрудников аппарата. Местных депутатов пока не опрашивали, но, как предполагает Ломако, к этому нужно быть готовым.

Прямая речь: "Несколько часов следователи искали у меня документы об увольнении избранного общиной городского головы, которого отстранили еще в начале года абсурдным решением судов.

Этого оказалось мало. На следующий день после судебного решения я подписал распоряжение об отстранении Атрошенко на год, а 9 февраля еще и городской совет продублировал его для большей уверенности. Сейчас есть требование от силовиков принятия решения о полном увольнении с занимаемой должности. Я считаю, что происходит давление на местное самоуправление, а действия силовиков координируются из Печерских холмов. Чернигов для них - как кость в горле. Их задача - парализовать город, плевать они хотели на интересы черниговцев".

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Детали: Секретарь совета, который исполняет обязанности мэра, отметил, что уголовное дело, в рамках которого проходят обыски, возбуждено по статье 382 Уголовного кодекса по факту невыполнения судебного решения.

В "Чесно" отмечают, что закон "О местном самоуправлении" предусматривает исчерпывающий перечень оснований для досрочного прекращения полномочий городского главы. Одно из них - вступление в законную силу решения суда о привлечении к ответственности за коррупционное правонарушение.

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