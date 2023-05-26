Стус замість Пушкіна: кого кияни хочуть бачити на станції метро "Університет"

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування щодо заміни бюстів російських діячів культури на станції метро "Університет".

Джерело: "Громадське" з посиланням на результати, оприлюднені в застосунку

Деталі: Так, замість бюста російського поета Олександра Пушкіна більшість учасників голосування, а це 42%, хочуть бачити бюст Василя Стуса — українського поета, літературознавця, перекладача та одного з найактивніших представників руху шістдесятників.

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47% голосів за Михайла Грушевського віддали в голосуванні про те, на кого замінити бюст російського письменника Максима Горького. Михайло Грушевський — історик, філософ, фольклорист, доцент Київського університету, який через утиски української культури емігрував до Відня.

Замість бюста російського науковця Михайла Ломоносова більшість учасників голосування підтримали встановлення бюста князя київського Володимира Великого (він набрав 37%). А бюст російського хіміка Дмитра Менделєєва у метро пропонується замінити бюстом лікаря-хірурга Миколи Пирогова (30%).

Що передувало: Голосування стартувало два тижні тому. Відтоді й до 24 травня усі містяни могли віддати свій голос у застосунку "Київ Цифровий" в розділі "Електронна демократія" — "Опитування". У середньому участь у голосуванні про заміну чотирьох бюстів взяли близько 62 тисяч людей.