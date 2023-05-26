Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стус замість Пушкіна: кого кияни хочуть бачити на станції метро "Університет"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 20:48
Стус замість Пушкіна: кого кияни хочуть бачити на станції метро Університет
станція метро "Університет". ілюстративне фото з Вікіпедії

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося голосування щодо заміни бюстів російських діячів культури на станції метро "Університет".

Джерело: "Громадське" з посиланням на результати, оприлюднені в застосунку

Деталі: Так, замість бюста російського поета Олександра Пушкіна більшість учасників голосування, а це 42%, хочуть бачити бюст Василя Стуса — українського поета, літературознавця, перекладача та одного з найактивніших представників руху шістдесятників.

47% голосів за Михайла Грушевського віддали в голосуванні про те, на кого замінити бюст російського письменника Максима Горького. Михайло Грушевський — історик, філософ, фольклорист, доцент Київського університету, який через утиски української культури емігрував до Відня.

Замість бюста російського науковця Михайла Ломоносова більшість учасників голосування підтримали встановлення бюста князя київського Володимира Великого (він набрав 37%). А бюст російського хіміка Дмитра Менделєєва у метро пропонується замінити бюстом лікаря-хірурга Миколи Пирогова (30%).

Що передувало: Голосування стартувало два тижні тому. Відтоді й до 24 травня усі містяни могли віддати свій голос у застосунку "Київ Цифровий" в розділі "Електронна демократія" — "Опитування". У середньому участь у голосуванні про заміну чотирьох бюстів взяли близько 62 тисяч людей.

Теми: дерусифікаціяметроКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

Усі новини...
дерусифікація
Провулок Йогансена замість Невського: Одеса масово перейменовує вулиці
У Києві змінили назви станцій метро, вулиць та провулків
У Латвії мовна комісія рекомендувала називати російський Калінінград історичною назвою
Останні новини
17:59
У РФ заявили, що видали 1,5 млн паспортів на окупованих територіях України 
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
Усі новини...
Реклама: