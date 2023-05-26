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Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро "Университет"

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 20:48
Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро Университет
станция метро "Университет". иллюстративное фото из Википедии

В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по замене бюстов российских деятелей культуры на станции метро "Университет".

Источник: "Громадське" со ссылкой на результаты, обнародованные в приложении

Детали: Так, вместо бюста российского поэта Александра Пушкина большинство участников голосования, а это 42%, хотят видеть бюст Василия Стуса - украинского поэта, литературоведа, переводчика и одного из самых активных представителей движения шестидесятников.

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47% голосов за Михаила Грушевского отдали в голосовании о том, на кого заменить бюст русского писателя Максима Горького. Михаил Грушевский - историк, философ, фольклорист, доцент Киевского университета, который из-за притеснений украинской культуры эмигрировал в Вену.

Вместо бюста российского ученого Михаила Ломоносова большинство участников голосования поддержали установление бюста князя киевского Владимира Великого (он набрал 37%). А бюст российского химика Дмитрия Менделеева в метро предлагается заменить бюстом врача-хирурга Николая Пирогова (30%).

Что предшествовало: Голосование стартовало две недели назад. С тех пор и до 24 мая все горожане могли отдать свой голос в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Электронная демократия" - "Опрос". В среднем участие в голосовании о замене четырех бюстов приняли около 62 тысяч человек.

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Темы: дерусификацияметроКиев
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