Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро "Университет"

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 20:48
Стус вместо Пушкина: кого киевляне хотят видеть на станции метро Университет
станция метро "Университет". иллюстративное фото из Википедии

В приложении "Киев Цифровой" завершилось голосование по замене бюстов российских деятелей культуры на станции метро "Университет".

Источник: "Громадське" со ссылкой на результаты, обнародованные в приложении

Детали: Так, вместо бюста российского поэта Александра Пушкина большинство участников голосования, а это 42%, хотят видеть бюст Василия Стуса - украинского поэта, литературоведа, переводчика и одного из самых активных представителей движения шестидесятников.

47% голосов за Михаила Грушевского отдали в голосовании о том, на кого заменить бюст русского писателя Максима Горького. Михаил Грушевский - историк, философ, фольклорист, доцент Киевского университета, который из-за притеснений украинской культуры эмигрировал в Вену.

Вместо бюста российского ученого Михаила Ломоносова большинство участников голосования поддержали установление бюста князя киевского Владимира Великого (он набрал 37%). А бюст российского химика Дмитрия Менделеева в метро предлагается заменить бюстом врача-хирурга Николая Пирогова (30%).

Что предшествовало: Голосование стартовало две недели назад. С тех пор и до 24 мая все горожане могли отдать свой голос в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Электронная демократия" - "Опрос". В среднем участие в голосовании о замене четырех бюстов приняли около 62 тысяч человек.

Темы: дерусификацияметроКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
дерусификация
Переулок Иогансена вместо Невского: Одесса массово переименовывает улицы
В Киеве изменили названия станций метро, улиц и переулков
В Латвии языковая комиссия рекомендовала называть российский Калининград историческим названием
Последние новости
18:26
Роботы быстро обучаются: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
18:21
видео"Выбрались через выбитую стену": как дети в Киеве спасались из горящего из-за обстрела РФ дома
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
Все новости...
Реклама: