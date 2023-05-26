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ЄС засудив переміщення ядерної зброї РФ у Білорусь: суперечить Будапештському меморандуму

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 21:01

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив угоду між Росією та Білоруссю про переміщення російських ядерних боєголовок на білоруську територію.

Про це йдеться у заяві Борреля, оприлюдненій зовнішньополітичною службою Євросоюзу в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Це крок, який призведе до подальшої надзвичайно небезпечної ескалації", – констатував Боррель. 

Верховний представник ЄС підкреслив, що це рішення суперечить зобов'язанням, які Росія взяла на себе в Будапештському меморандумі, згідно з яким Білорусь ліквідувала всю ядерну зброю зі своєї території. А також суперечить зобов’язанням, взятим у Спільній заяві лідерів п'яти ядерних держав від 3 січня 2022 року про те, що ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися. 

"Ми закликаємо Росію дотримуватися цих зобов'язань", – зазначив Боррель.

Він додав, що білоруський режим є співучасником незаконної та неспровокованої агресивної війни Росії проти України. 

"Ми закликаємо білоруську владу негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та скасувати рішення, які можуть лише сприяти зростанню напруженості в регіоні та підривати суверенітет Білорусі. 

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Будь-яка спроба подальшої ескалації ситуації буде зустрінута рішучою і скоординованою реакцією", – йдеться у заяві глави дипломатії Євросоюзу.

Раніше в четвер міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. За словами самопроголошеного білоруського диктатора Александра Лукашенка, ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

У Білому домі заявили, що домовленості між РФ та Білоруссю наразі не змінили оцінки Сполученими Штатами рівня ядерної загрози з боку РФ.

Теми: ЄСБілорусьядерна зброяРосія
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