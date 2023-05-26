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ЕС осудил перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь: противоречит Будапештскому меморандуму

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 21:01

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил соглашение между Россией и Беларусью о перемещении российских ядерных боеголовок на белорусскую территорию.

Об этом говорится в заявлении Борреля, обнародованном внешнеполитической службой Евросоюза в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Это шаг, который приведет к дальнейшей чрезвычайно опасной эскалации", – констатировал Боррель. 

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Верховный представитель ЕС подчеркнул, что это решение противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя в Будапештском меморандуме, согласно которому Беларусь ликвидировала все ядерное оружие со своей территории. А также противоречит обязательствам, взятым в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. 

"Мы призываем Россию придерживаться этих обязательств", – отметил Боррель.

Он добавил, что белорусский режим является соучастником незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины. 

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"Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить решения, которые могут лишь способствовать росту напряженности в регионе и подрывать суверенитет Беларуси. 

Любая попытка дальнейшей эскалации ситуации будет встречена решительной и скоординированной реакцией", – говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза.

Ранее в четверг министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. По словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

В Белом доме заявили, что договоренности между РФ и Беларусью пока не изменили оценки Соединенными Штатами уровня ядерной угрозы со стороны РФ.

Темы: ЕСБеларусьядерное оружиеРосcия
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