Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС осудил перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь: противоречит Будапештскому меморандуму

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 21:01

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил соглашение между Россией и Беларусью о перемещении российских ядерных боеголовок на белорусскую территорию.

Об этом говорится в заявлении Борреля, обнародованном внешнеполитической службой Евросоюза в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Это шаг, который приведет к дальнейшей чрезвычайно опасной эскалации", – констатировал Боррель. 

Верховный представитель ЕС подчеркнул, что это решение противоречит обязательствам, которые Россия взяла на себя в Будапештском меморандуме, согласно которому Беларусь ликвидировала все ядерное оружие со своей территории. А также противоречит обязательствам, взятым в Совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о том, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. 

"Мы призываем Россию придерживаться этих обязательств", – отметил Боррель.

Он добавил, что белорусский режим является соучастником незаконной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины. 

"Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить решения, которые могут лишь способствовать росту напряженности в регионе и подрывать суверенитет Беларуси. 

ВИДЕО ДНЯ

Любая попытка дальнейшей эскалации ситуации будет встречена решительной и скоординированной реакцией", – говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза.

Ранее в четверг министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. По словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, ядерное оружие РФ уже начали перебрасывать в Беларусь.

В Белом доме заявили, что договоренности между РФ и Беларусью пока не изменили оценки Соединенными Штатами уровня ядерной угрозы со стороны РФ.

Темы: ЕСБеларусьядерное оружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последствия атаки на Киев: есть разрушения в разных районах, погиб человек

Зеленский поговорил с Эрдоганом о "зерновой сделке" и войне в Украине

Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня

дополненоЗеленский провел Ставку: приняты решения о сроках движения войск

Рада сделала 8 мая Днем победы, будет выходной

фотоДвух парней, которые снимали работу ПВО в Киеве, доставили в полицию и передадут СБУ

Все новости...
ЕС
Послы ЕС одобрили санкции за дестабилизацию Молдовы – СМИ
В конце июня Еврокомиссия отчитается о статусе вступления Украины, Молдовы и Грузии - журналист
ЕС допускает ограничения импорта из Украины после продления "экономического безвиза"
Последние новости
06:32
фото, видеоВ Москве беспилотник врезался в многоэтажку – росСМИ
05:44
Последствия атаки на Киев: есть разрушения в разных районах, погиб человек
05:05
фото, дополненоВ Киеве обломки попали в многоэтажку: погиб человек, трое – ранены
04:50
обновлено от 02:09В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в столице гремели взрывы
04:42
Премьер Нидерландов: Помочь Украине защититься – не выбор, это необходимо сделать
04:20
В Святошинском районе Киева обломки "приземлились" на территорию предприятия – КГВА
03:35
фото, обновлено от 02:59Атака на Киев: из-за попадания обломков загорелись частный дом и автомобили, пострадала женщина
01:45
Воздушные силы объяснили, как обнародование снимков обломков ракет вредит Украине
00:59
Россияне "эвакуируют" документацию из оккупированной Кременной – ЦНС
00:28
Китай отрицает, что его посланник предлагал признать оккупацию РФ территорий Украины
Все новости...
Реклама: