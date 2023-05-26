Шольц: Наша підтримка України непохитна, Росія має вивести війська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Таллінна запевнив, що підтримка України з боку Заходу не зменшиться, а Росії настав час вивести війська та усвідомити, що розв’язана нею війна є безглуздою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Під час пресконференції після зустрічі лідерів країн Балтії в столиці Естонії Шольц підкреслив важливість оборони східного флангу Північноатлантичного Альянсу, додавши, що Росії не вдалось його послабити.

"Путін помилився у своїх розрахунках. Він хотів послабити НАТО, але домігся зворотного", – заявив канцлер Німеччини.

Він запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну політично, зброєю і гуманітарною допомогою. "Це рішення непохитне", – підкреслив Шольц, додавши, що Захід має посилити санкції проти Росії і знайти способи запобігти ухиленню від них.

"Разом із країнами Балтії, Європейським союзом і міжнародними партнерами ми продовжуватимемо твердо стояти на боці України і надавати їй допомогу стільки, скільки буде потрібно. Росія повинна зрозуміти, що ця війна безглузда, і вона повинна вивести свої війська", – заявив канцлер ФРН.

Раніше Олаф Шольц сказав, що планує одного дня знову поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним "у належний час", не уточнивши, коли це може статися.

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Раніше канцлер Німеччини висловив впевненість, що Україна після завершення війни стане членом ЄС, але не зможе швидко вступити до НАТО.