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Шольц: Наша підтримка України непохитна, Росія має вивести війська

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 21:23

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Таллінна запевнив, що підтримка України з боку Заходу не зменшиться, а Росії настав час вивести війська та усвідомити, що розв’язана нею війна є безглуздою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Під час пресконференції після зустрічі лідерів країн Балтії в столиці Естонії Шольц підкреслив важливість оборони східного флангу Північноатлантичного Альянсу, додавши, що Росії не вдалось його послабити.

"Путін помилився у своїх розрахунках. Він хотів послабити НАТО, але домігся зворотного", – заявив канцлер Німеччини.

Він запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну політично, зброєю і гуманітарною допомогою. "Це рішення непохитне", – підкреслив Шольц, додавши, що Захід має посилити санкції проти Росії і знайти способи запобігти ухиленню від них.

"Разом із країнами Балтії, Європейським союзом і міжнародними партнерами ми продовжуватимемо твердо стояти на боці України і надавати їй допомогу стільки, скільки буде потрібно. Росія повинна зрозуміти, що ця війна безглузда, і вона повинна вивести свої війська", – заявив канцлер ФРН.

Раніше Олаф Шольц сказав, що планує одного дня знову поговорити з президентом Росії Владіміром Путіним "у належний час", не уточнивши, коли це може статися.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше канцлер Німеччини висловив впевненість, що Україна після завершення війни стане членом ЄС, але не зможе швидко вступити до НАТО

Теми: ШольцвійнаНімеччинаУкраїна
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