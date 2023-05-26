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Шольц: Наша поддержка Украины непоколебима, Россия должна вывести войска

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 21:23

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Таллинн заверил, что поддержка Украины со стороны Запада не уменьшится, а России пора вывести войска и осознать, что развязанная ею война является бессмысленной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Во время пресс-конференции после встречи лидеров стран Балтии в столице Эстонии Шольц подчеркнул важность обороны восточного фланга Североатлантического Альянса, добавив, что России не удалось его ослабить.

"Путин ошибся в своих расчетах. Он хотел ослабить НАТО, но добился обратного", – заявил канцлер Германии.

Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину политически, оружием и гуманитарной помощью. "Это решение непоколебимо", – подчеркнул Шольц, добавив, что Запад должен усилить санкции против России и найти способы предотвратить уклонение от них.

"Вместе со странами Балтии, Европейским союзом и международными партнерами мы будем продолжать твердо стоять на стороне Украины и оказывать ей помощь столько, сколько потребуется. Россия должна понять, что эта война бессмысленна, и она должна вывести свои войска", – заявил канцлер ФРГ.

Ранее Олаф Шольц сказал, что планирует однажды снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным "в надлежащее время", не уточнив, когда это может произойти.

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Ранее канцлер Германии выразил уверенность, что Украина после завершения войны станет членом ЕС, но не сможет быстро вступить в НАТО.

Темы: ШольцвойнаГерманияУкраина
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