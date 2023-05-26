Шольц: Наша поддержка Украины непоколебима, Россия должна вывести войска

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Таллинн заверил, что поддержка Украины со стороны Запада не уменьшится, а России пора вывести войска и осознать, что развязанная ею война является бессмысленной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Во время пресс-конференции после встречи лидеров стран Балтии в столице Эстонии Шольц подчеркнул важность обороны восточного фланга Североатлантического Альянса, добавив, что России не удалось его ослабить.

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"Путин ошибся в своих расчетах. Он хотел ослабить НАТО, но добился обратного", – заявил канцлер Германии.

Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину политически, оружием и гуманитарной помощью. "Это решение непоколебимо", – подчеркнул Шольц, добавив, что Запад должен усилить санкции против России и найти способы предотвратить уклонение от них.

"Вместе со странами Балтии, Европейским союзом и международными партнерами мы будем продолжать твердо стоять на стороне Украины и оказывать ей помощь столько, сколько потребуется. Россия должна понять, что эта война бессмысленна, и она должна вывести свои войска", – заявил канцлер ФРГ.

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Ранее Олаф Шольц сказал, что планирует однажды снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным "в надлежащее время", не уточнив, когда это может произойти.

Ранее канцлер Германии выразил уверенность, что Украина после завершения войны станет членом ЕС, но не сможет быстро вступить в НАТО.