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Шольц відповів на сподівання України просунутись до членства у НАТО в Вільнюсі

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 21:38

Канцлер Німеччини Олаф Шольц за півтора місяці до саміту НАТО у Вільнюсі заявив, що лідери держав Альянсу обговорять на зустрічі насамперед конкретну підтримку України під час війни. 

Про це, як пише "Європейська правда", Шольц сказав під час візиту до Таллінна в п’ятницю, його цитує видання Bild.

На саміті йтиметься "насамперед про організацію конкретної підтримки України в цій ситуації", заявив Шольц після зустрічі з представниками країн Балтії у відповідь на запитання про бажання Києва отримати офіційне запрошення від НАТО на саміт у липні.

За його словами, зараз головним є питання про те, "як ми можемо поліпшити співпрацю в конкретній ситуації російського нападу на Україну, і як ми можемо дати зрозуміти, що ми будемо надавати цю підтримку так довго, як це буде необхідно".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що країни-члени Альянсу розділилися в питанні вступу України до НАТО. 

За даними ЗМІ, країни-члени НАТО схиляються до того, щоб запропонувати Україні розширений формат партнерства і таким чином продемонструвати політичну підтримку, але й не давати конкретної "дорожньої мапи" щодо вступу.

Нагадаємо, за підсумками саміту України й північноєвропейських держав президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до Альянсу приєднається Швеція.

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Теми: ШольцНАТОУкраїна
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