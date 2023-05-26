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Шольц ответил на надежды Украины продвинуться к членству в НАТО в Вильнюсе

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 21:38

Канцлер Германии Олаф Шольц за полтора месяца до саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что лидеры государств Альянса обсудят на встрече прежде всего конкретную поддержку Украины во время войны. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", Шольц сказал во время визита в Таллинн в пятницу, его цитирует издание Bild.

На саммите речь пойдет "прежде всего об организации конкретной поддержки Украины в этой ситуации", заявил Шольц после встречи с представителями стран Балтии в ответ на вопрос о желании Киева получить официальное приглашение от НАТО на саммит в июле.

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По его словам, сейчас главным является вопрос о том, "как мы можем улучшить сотрудничество в конкретной ситуации российского нападения на Украину, и как мы можем дать понять, что мы будем оказывать эту поддержку так долго, как это будет необходимо".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что страны-члены Альянса разделились в вопросе вступления Украины в НАТО. 

По данным СМИ, страны-члены НАТО склоняются к тому, чтобы предложить Украине расширенный формат партнерства и таким образом продемонстрировать политическую поддержку, но и не давать конкретной "дорожной карты" по вступлению.

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Напомним, по итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Темы: ШольцНАТОУкраина
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