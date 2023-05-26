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ГУР: Оккупанты готовят масштабную "радиоактивную" провокацию на ЗАЭС

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 21:42
ГУР: Оккупанты готовят масштабную радиоактивную провокацию на ЗАЭС
ЗАЭС. иллюстративное фото с сайта ГУР

Главное управление разведки сообщило, что в ближайшие часы российские оккупанты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: По данным разведки, для этого будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого захватчики должны объявить об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно планируют обвинить Украину.

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Чтобы максимально скрыть свои действия россияне сорвали запланированную на 26 мая ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, отмечают в ГУР.

Цель этой акции - спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования во время которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом оккупанты надеются получить вожделенную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления, резюмируют разведчики.

Темы: ЗАЭСвойнаразведка
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