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Воїни ССО під Кремінною розгромили окупантів

Альона Мазуренко П'ятниця, 26 травня 2023, 22:40
Воїни ССО під Кремінною розгромили окупантів
скриншот

Бійці Сил спеціальних операцій вступили в нерівний бій з російськими окупантами неподалік від Кремінної і розгромили ворога.

Джерело: ССО в Telegram

Дослівно: "Група ССО України вступила у бій з переважаючими силами противника.

Це сталося в районі Кремінної, що на Луганщині. Там під час ведення спеціальної розвідки воїни ССО України виявили розташування особового складу противника.

Оператори вступили у вогневий контакт з переважаючими силами окупанта. Під час бою група здійснила розрив контакту та запит на вогневу підтримку сил резерву".

Деталі: Після цього ворожу позицію уразили із 60-мм міномету.

Повідомляється, що у результаті дій бійців ССО противник був подавлений.

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Теми: ССОокупаціявійна
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