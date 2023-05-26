Воїни ССО під Кремінною розгромили окупантів

Бійці Сил спеціальних операцій вступили в нерівний бій з російськими окупантами неподалік від Кремінної і розгромили ворога.

Джерело: ССО в Telegram

Дослівно: "Група ССО України вступила у бій з переважаючими силами противника.

Реклама:

Це сталося в районі Кремінної, що на Луганщині. Там під час ведення спеціальної розвідки воїни ССО України виявили розташування особового складу противника.

Оператори вступили у вогневий контакт з переважаючими силами окупанта. Під час бою група здійснила розрив контакту та запит на вогневу підтримку сил резерву".

Деталі: Після цього ворожу позицію уразили із 60-мм міномету.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що у результаті дій бійців ССО противник був подавлений.

Кількість втрат серед росіян наразі уточнюється.