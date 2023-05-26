Воїни ССО під Кремінною розгромили окупантів
П'ятниця, 26 травня 2023, 22:40
Бійці Сил спеціальних операцій вступили в нерівний бій з російськими окупантами неподалік від Кремінної і розгромили ворога.
Джерело: ССО в Telegram
Дослівно: "Група ССО України вступила у бій з переважаючими силами противника.
Це сталося в районі Кремінної, що на Луганщині. Там під час ведення спеціальної розвідки воїни ССО України виявили розташування особового складу противника.
Оператори вступили у вогневий контакт з переважаючими силами окупанта. Під час бою група здійснила розрив контакту та запит на вогневу підтримку сил резерву".
Деталі: Після цього ворожу позицію уразили із 60-мм міномету.
Повідомляється, що у результаті дій бійців ССО противник був подавлений.
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Кількість втрат серед росіян наразі уточнюється.