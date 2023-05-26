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Воины ССО под Кременной разгромили оккупантов

Алена МазуренкоПятница, 26 мая 2023, 22:40
Воины ССО под Кременной разгромили оккупантов
скриншот

Бойцы Сил специальных операций вступили в неравный бой с российскими оккупантами неподалеку от Кременной и разгромили врага.

Источник: ССО в Telegram

Дословно: "Группа ССО Украины вступила в бой с превосходящими силами противника.

Это произошло в районе Кременной, что на Луганщине. Там во время ведения специальной разведки воины ССО Украины обнаружили расположение личного состава противника.

Операторы вступили в огневой контакт с превосходящими силами оккупанта. Во время боя группа осуществила разрыв контакта и запрос на огневую поддержку сил резерва".

Детали: После этого вражескую позицию поразили из 60-мм миномета.

Сообщается, что в результате действий бойцов ССО противник был подавлен.

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Количество потерь среди россиян пока уточняется.

Темы: ССОоккупациявойна
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