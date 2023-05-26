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На початку війни СБУ створила підрозділ для диверсійних та контрдиверсійних заходів – Малюк

Альона Мазуренко П'ятниця, 26 травня 2023, 22:58
На початку війни СБУ створила підрозділ для диверсійних та контрдиверсійних заходів – Малюк
фото СБУ

Голова Служба безпеки України Василь Малюк розповів, що на початку повномасштабного вторгнення СБУ створила спецпідрозділ, який вчиняв диверсійні та контрдиверсійні заходи в Житомирській та Київській областтях.

Джерело: Малюк в інтерв’ю Дмитру Комарову 

Пряма мова: "На той час важливим завданням було перерізати логістику ворогові, і тому нами був створений підрозділ. Зі зрозумілих причин його назву і кількість я казати не буду.

Але дозволю собі подякувати за службу його очільнику – пану "Охотніку", дозволю назвати його позивний. І всьому особовому складу даного підрозділу.

І на кордоні Житомирської та Київської областей вони здійснювали відповідні заходи – диверсійні і контрдиверсійні. До цього підрозділу були додані сили партизанські-агентурні".

Деталі: За словами глави СБУ, в тилу ворога, в лісах Київщини та Житомирщини цей спецпідрозділ проводив багато таких заходів.

Зокрема, вдалося знищити тиловий пункт управління противника.

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Малюк додав, що в подальшому такі заходи проводили на території Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької областей.

У зв'язку з цим він багато перебував у відрядженнях.

Теми: СБУвійна
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