В начале войны СБУ создала подразделение для диверсионных и контрдиверсионных мероприятий – Малюк

Председатель Служба безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что в начале полномасштабного вторжения СБУ создала спецподразделение, которое совершало диверсионные и контрдиверсионные мероприятия в Житомирской и Киевской областях.

Источник: Малюк в интервью Дмитрию Комарову

Прямая речь: "В то время важной задачей было перерезать логистику врагу, и поэтому нами было создано подразделение. По понятным причинам его название и количество я говорить не буду.

Но позволю себе поблагодарить за службу его руководителя - господина "Охотника", позволю назвать его позывной. И весь личный состав данного подразделения.

И на границе Житомирской и Киевской областей они осуществляли соответствующие мероприятия - диверсионные и контрдиверсионные. К этому подразделению были добавлены силы партизанские-агентурные".

Детали: По словам главы СБУ, в тылу врага, в лесах Киевщины и Житомирщины это спецподразделение проводило много таких мероприятий.

В частности, удалось уничтожить тыловой пункт управления противника.

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Малюк добавил, что в дальнейшем такие мероприятия проводили на территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Запорожской областей.

В связи с этим он много находился в командировках.