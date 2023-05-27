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Обстріли Сумщини: за добу – майже 60 "прильотів"

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 00:59
Обстріли Сумщини: за добу – майже 60 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 26 травня російські окупанти здійснили 11 обстрілів Сумської області, зафіксовано 58 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Середино-Будській громаді ворог здійснив артобстріл (9 вибухів).

У Новослобідській громаді зафіксовано 9 вибухів з міномету.

По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії (9 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (3 вибухи) пошкоджено "Будинок дитячої та юнацької творчості", приміщення ліцею імені І.М. Середи та адміністративне приміщення.

У Шалигинській громаді зафіксовано 3 вибухи, працювала ствольна артилерія.

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії (САУ), було 5 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

У Миропільській громаді було 3 вибухи, ворог бив з міномету.

По Білопільській громаді ворог здійснив 3 обстрілів з міномету (20 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (10 вибухів) пошкоджено лінію електропередач.

Теми: Сумська областьобстріл
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