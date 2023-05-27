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Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 60 "прилетов"

"Украинская правда"Суббота, 27 мая 2023, 00:59
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 60 прилетов
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 26 мая российские оккупанты совершили 11 обстрелов Сумской области, зафиксировано 58 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Середино-Будской громаде враг совершил артобстрел (9 взрывов).

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В Новослободской громаде зафиксировано 9 взрывов из миномета.

По Великописаревской громаде россияне били из артиллерии (9 взрывов). В результате одного из обстрелов (3 взрыва) повреждены "Дом детского и юношеского творчества", помещение лицея имени И.М. Середы и административное помещение.

В Шалыгинской громаде зафиксировано 3 взрыва, работала ствольная артиллерия.

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По Юнаковской громаде враг бил из артиллерии (САУ), было 5 взрывов.

В Миропольской громаде было 3 взрыва, враг бил из миномета.

По Белопольской громаде враг совершил 3 обстрела из миномета (20 взрывов). В результате одного из обстрелов (10 взрывов) повреждена линия электропередач.

Темы: Сумская областьобстрел
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