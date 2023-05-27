Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 60 "прилетов"
В течение 26 мая российские оккупанты совершили 11 обстрелов Сумской области, зафиксировано 58 взрывов.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Середино-Будской громаде враг совершил артобстрел (9 взрывов).
В Новослободской громаде зафиксировано 9 взрывов из миномета.
По Великописаревской громаде россияне били из артиллерии (9 взрывов). В результате одного из обстрелов (3 взрыва) повреждены "Дом детского и юношеского творчества", помещение лицея имени И.М. Середы и административное помещение.
В Шалыгинской громаде зафиксировано 3 взрыва, работала ствольная артиллерия.
По Юнаковской громаде враг бил из артиллерии (САУ), было 5 взрывов.
В Миропольской громаде было 3 взрыва, враг бил из миномета.
По Белопольской громаде враг совершил 3 обстрела из миномета (20 взрывов). В результате одного из обстрелов (10 взрывов) повреждена линия электропередач.