Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus.

Джерело: Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Деталі: За інформацією Spiegel, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями.

Видання "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" пише, що про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня.

Довідково. Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.

Що цьому передувало:

Представник опозиційного до уряду Шольца Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стримано прокоментував пропозицію щодо постачання Україні Taurus.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що далекобійні ракети Storm Shadow дозволяють Україні частково компенсувати відсутність сучасних бойових винищувачів, які їй поки не надають.