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Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 01:40
Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ
Крилаті ракети Taurus. Фото Getty Images

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus.

Джерело: Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Деталі: За інформацією Spiegel, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями.

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Видання "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" пише, що про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня. 

Довідково. Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Представник опозиційного до уряду Шольца Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні. 
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стримано прокоментував пропозицію щодо постачання Україні Taurus.
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що далекобійні ракети Storm Shadow дозволяють Україні частково компенсувати відсутність сучасних бойових винищувачів, які їй поки не надають.

Теми: УкраїнаНімеччиназброя
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