Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus.

Джерело: Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Деталі: За інформацією Spiegel, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями.

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Видання "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" пише, що про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня.

Довідково. Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.

Що цьому передувало:

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