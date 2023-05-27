Україна офіційно попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus – ЗМІ
Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus.
Джерело: Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Деталі: За інформацією Spiegel, запит на поставки Taurus надійшов до Німеччини від української сторони останніми днями.
Видання "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" пише, що про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня.
Довідково. Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів. Ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow.
Що цьому передувало:
- Представник опозиційного до уряду Шольца Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з питань оборони Родеріх Кізеветтер висловився на користь постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус стримано прокоментував пропозицію щодо постачання Україні Taurus.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що далекобійні ракети Storm Shadow дозволяють Україні частково компенсувати відсутність сучасних бойових винищувачів, які їй поки не надають.