Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus.

Источник: Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Детали: По информации Spiegel, запрос на поставки Taurus поступил в Германию от украинской стороны в последние дни.

Издание "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" пишет, что о поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц разговаривали в Берлине в начале мая.

Справка. Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку на более 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Ракета Taurus является немецким аналогом британской Storm Shadow.

Что этому предшествовало:

Представитель оппозиционного к правительству Шльца Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны Родерих Кизеветтер высказался в пользу поставки немецких крылатых ракет Taurus Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус сдержанно прокомментировал предложение о поставках Украине Taurus.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что дальнобойные ракеты Storm Shadow позволяют Украине частично компенсировать отсутствие современных боевых истребителей, которые ей пока не предоставляют.