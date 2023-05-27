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Шольц: Західна зброя має використовуватися лише на українській території

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 02:30
Шольц: Західна зброя має використовуватися лише на українській території
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зброя, яку країни Заходу надають Україні, має використовуватися виключно на українській території.

Джерело: Шольц під час спільної пресконференції у Таллінні з лідерами країн Балтії, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Росія напала на Україну, тому Україна має право захищатися. Ми також підтримуємо Україну зброєю. Не тільки Німеччина і США роблять це, так роблять багато інших країн.

Водночас зрозуміло, що зброя, яку ми постачаємо, має використовуватися лише на території України. Вона призначена для оборонного використання на українській землі".

Деталі: Лідери країн Балтії, відповідаючи на запитання про можливість перенесення бойових дій на територію Росії, були менш категоричними, ніж Шольц.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас нагадала, що відповідно до Статуту ООН кожна країна має право на самооборону. "Це означає, що Україна може використовувати ту зброю, яку їй дали. Україна не має бажання вдиратися в Росію. Це абсолютно зрозуміло. Тут є агресор і жертва", – заявила вона.

Глава уряду Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що "абсолютно зрозуміло, що Україна не збирається нападати на Росію. Україна прагне захищати власну державу".

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А прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що "досить дивно думати, ніби війна точиться виключно на окупованій території, а тому іноді трапляються інциденти на території (агресора – ред.)".

Що цьому передувало:

  • У лютому Олаф Шольц вже заявляв, що існує консенсус із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак російської території.
  • США вивчають, чи справді американська техніка, яку отримала Україна, використовувалась під час "вторгнення" на територію Бєлгородської області РФ.

Теми: НімеччиназброяШольцУкраїна
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