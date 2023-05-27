Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц: Західна зброя має використовуватися лише на українській території

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 02:30
Шольц: Західна зброя має використовуватися лише на українській території
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зброя, яку країни Заходу надають Україні, має використовуватися виключно на українській території.

Джерело: Шольц під час спільної пресконференції у Таллінні з лідерами країн Балтії, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Росія напала на Україну, тому Україна має право захищатися. Ми також підтримуємо Україну зброєю. Не тільки Німеччина і США роблять це, так роблять багато інших країн.

Реклама:

Водночас зрозуміло, що зброя, яку ми постачаємо, має використовуватися лише на території України. Вона призначена для оборонного використання на українській землі".

Деталі: Лідери країн Балтії, відповідаючи на запитання про можливість перенесення бойових дій на територію Росії, були менш категоричними, ніж Шольц.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас нагадала, що відповідно до Статуту ООН кожна країна має право на самооборону. "Це означає, що Україна може використовувати ту зброю, яку їй дали. Україна не має бажання вдиратися в Росію. Це абсолютно зрозуміло. Тут є агресор і жертва", – заявила вона.

ВІДЕО ДНЯ

Глава уряду Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що "абсолютно зрозуміло, що Україна не збирається нападати на Росію. Україна прагне захищати власну державу".

А прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що "досить дивно думати, ніби війна точиться виключно на окупованій території, а тому іноді трапляються інциденти на території (агресора – ред.)".

Що цьому передувало:

  • У лютому Олаф Шольц вже заявляв, що існує консенсус із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак російської території.
  • США вивчають, чи справді американська техніка, яку отримала Україна, використовувалась під час "вторгнення" на територію Бєлгородської області РФ.

Теми: НімеччиназброяШольцУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Греція може передати Україні сто танків Leopard 1, які відремонтує Німеччина
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: