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Шольц: Западное оружие должно использоваться только на украинской территории

"Украинская правда"Суббота, 27 мая 2023, 02:30
Шольц: Западное оружие должно использоваться только на украинской территории
ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оружие, которое страны Запада предоставляют Украине, должно использоваться исключительно на украинской территории.

Источник: Шольц во время совместной пресс-конференции в Таллинне с лидерами стран Балтии, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Россия напала на Украину, поэтому Украина имеет право защищаться. Мы также поддерживаем Украину оружием. Не только Германия и США делают это, так делают многие другие страны.

В то же время понятно, что оружие, которое мы поставляем, должно использоваться только на территории Украины. Оно предназначено для оборонительного использования на украинской земле".

Детали: Лидеры стран Балтии, отвечая на вопрос о возможности переноса боевых действий на территорию России, были менее категоричными, чем Шольц.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас напомнила, что в соответствии с Уставом ООН каждая страна имеет право на самооборону. "Это означает, что Украина может использовать то оружие, которое ей дали. Украина не имеет желания врываться в Россию. Это абсолютно понятно. Здесь есть агрессор и жертва", – заявила она.

Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что "абсолютно понятно, что Украина не собирается нападать на Россию. Украина стремится защищать собственное государство".

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А премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что "довольно странно думать, будто война идет исключительно на оккупированной территории, а потому иногда случаются инциденты на территории (агрессора – ред.)".

Что этому предшествовало:

  • В феврале Олаф Шольц уже заявлял, что существует консенсус с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что оружие, предоставленное Западом, не будет использовано для атак российской территории.
  • США изучают, действительно ли американская техника, которую получила Украина, использовалась во время "вторжения" на территорию Белгородской области РФ.

Темы: ГерманияоружиеШольцУкраина
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