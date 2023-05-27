Шольц: Западное оружие должно использоваться только на украинской территории

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оружие, которое страны Запада предоставляют Украине, должно использоваться исключительно на украинской территории.

Источник: Шольц во время совместной пресс-конференции в Таллинне с лидерами стран Балтии, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Россия напала на Украину, поэтому Украина имеет право защищаться. Мы также поддерживаем Украину оружием. Не только Германия и США делают это, так делают многие другие страны.

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В то же время понятно, что оружие, которое мы поставляем, должно использоваться только на территории Украины. Оно предназначено для оборонительного использования на украинской земле".

Детали: Лидеры стран Балтии, отвечая на вопрос о возможности переноса боевых действий на территорию России, были менее категоричными, чем Шольц.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас напомнила, что в соответствии с Уставом ООН каждая страна имеет право на самооборону. "Это означает, что Украина может использовать то оружие, которое ей дали. Украина не имеет желания врываться в Россию. Это абсолютно понятно. Здесь есть агрессор и жертва", – заявила она.

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Глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш подчеркнул, что "абсолютно понятно, что Украина не собирается нападать на Россию. Украина стремится защищать собственное государство".

А премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что "довольно странно думать, будто война идет исключительно на оккупированной территории, а потому иногда случаются инциденты на территории (агрессора – ред.)".

Что этому предшествовало: