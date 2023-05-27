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На Херсонщині правоохоронці розслідують близько 2 тисяч справ за колабораціонізм

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 05:11
На Херсонщині правоохоронці розслідують близько 2 тисяч справ за колабораціонізм
Ілюстративне фото CANALCIENCIASCRIMINAIS.COM.BR

Правоохоронні органи розслідують на деокупованих територіях Херсонської області близько 2 тисяч кримінальних проваджень за фактами співпраці з ворогом.

Джерело: заступник керівника обласної прокуратури Олександр Михалік, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Правоохоронними органами розслідується близько 2 тисяч кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності. Загалом повідомлено про підозру 313 особам.

152 кримінальні провадження стосовно 162 осіб направлені до суду для розгляду по суті. На сьогодні маємо вже реальні вироки щодо близько 80 осіб".

Деталі: За словами Михаліка, серед осіб, яким оголошено вироки, є представники різних професій – від депутатів до простих працівників.

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Теми: Херсонська областьРосіякримінал
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