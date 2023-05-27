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На Херсонщині правоохоронці розслідують близько 2 тисяч справ за колабораціонізм

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 05:11
На Херсонщині правоохоронці розслідують близько 2 тисяч справ за колабораціонізм
Ілюстративне фото CANALCIENCIASCRIMINAIS.COM.BR

Правоохоронні органи розслідують на деокупованих територіях Херсонської області близько 2 тисяч кримінальних проваджень за фактами співпраці з ворогом.

Джерело: заступник керівника обласної прокуратури Олександр Михалік, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Правоохоронними органами розслідується близько 2 тисяч кримінальних проваджень за фактом колабораційної діяльності. Загалом повідомлено про підозру 313 особам.

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152 кримінальні провадження стосовно 162 осіб направлені до суду для розгляду по суті. На сьогодні маємо вже реальні вироки щодо близько 80 осіб".

Деталі: За словами Михаліка, серед осіб, яким оголошено вироки, є представники різних професій – від депутатів до простих працівників.

Теми: Херсонська областьРосіякримінал
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