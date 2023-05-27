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На Херсонщине правоохранители расследуют около 2 тысяч дел за коллаборационизм

"Украинская правда"Суббота, 27 мая 2023, 05:11
На Херсонщине правоохранители расследуют около 2 тысяч дел за коллаборационизм
Иллюстративное фото CANALCIENCIASCRIMINAIS.COM.BR

Правоохранительные органы расследуют на деоккупированных территориях Херсонской области около 2 тысяч уголовных производств по фактам сотрудничества с врагом.

Источник: заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Михалик, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Правоохранительными органами расследуется около 2 тысяч уголовных производств по факту коллаборационистской деятельности. В общем сообщено о подозрении 313 лицам.

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152 уголовных производства в отношении 162 человек направлены в суд для рассмотрения по существу. На сегодня имеем уже реальные приговоры в отношении около 80 человек".

Детали: По словам Михалика, среди лиц, которым объявлены приговоры, есть представители разных профессий – от депутатов до простых работников.

Темы: Херсонская областьРосcиякриминал
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