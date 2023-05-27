Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине правоохранители расследуют около 2 тысяч дел за коллаборационизм

"Украинская правда"Суббота, 27 мая 2023, 05:11
На Херсонщине правоохранители расследуют около 2 тысяч дел за коллаборационизм
Иллюстративное фото CANALCIENCIASCRIMINAIS.COM.BR

Правоохранительные органы расследуют на деоккупированных территориях Херсонской области около 2 тысяч уголовных производств по фактам сотрудничества с врагом.

Источник: заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Михалик, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Правоохранительными органами расследуется около 2 тысяч уголовных производств по факту коллаборационистской деятельности. В общем сообщено о подозрении 313 лицам.

152 уголовных производства в отношении 162 человек направлены в суд для рассмотрения по существу. На сегодня имеем уже реальные приговоры в отношении около 80 человек".

Детали: По словам Михалика, среди лиц, которым объявлены приговоры, есть представители разных профессий – от депутатов до простых работников.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьРосcиякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Херсонская область
ЦНС: На оккупированной Херсонщине – дефицит еды
Армия РФ разместила на Джарылгаче порядка 300 вояк и украденные лодки
За сутки ранены 12 гражданских в трех областях, один погибший
Последние новости
18:26
Роботы быстро обучаются: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
18:21
видео"Выбрались через выбитую стену": как дети в Киеве спасались из горящего из-за обстрела РФ дома
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
Все новости...
Реклама: