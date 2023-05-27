З армії окупантів втекли близько 20 новоприбулих зеків – Генштаб

З лав російської окупаційної армії 25 травня втекли близько 20 в'язнів, які нещодавно прибули для посилення підрозділу у районі Сватового Луганської області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства.

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25 травня близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та відправилися у невідомому напрямку".

Деталі: За даними Генштабу, наразі місце перебування дезертирів не встановлено, окупанти продовжують шукати їх.