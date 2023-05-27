Из армии оккупантов сбежали около 20 новоприбывших зеков – Генштаб
Суббота, 27 мая 2023, 07:11
Из рядов российской оккупационной армии 25 мая сбежали около 20 заключенных, которые недавно прибыли для усиления подразделения в районе Сватово Луганской области.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Дословно: "В российских оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства.
25 мая около 20 бывших заключенных, которые недавно прошли ускоренную подготовку и прибыли для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, похитили автомобиль КамАЗ и отправились в неизвестном направлении".
Детали: По данным Генштаба, на данный момент местонахождение дезертиров не установлено, оккупанты продолжают искать их.
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