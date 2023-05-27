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У Маріуполі окупанти влаштували дебош і спалили будинок – Андрющенко

"Українська правда"Субота, 27 травня 2023, 07:41
У Маріуполі окупанти влаштували дебош і спалили будинок – Андрющенко
Окупанти у Маріуполі спалили будинок. Фото з Telegram Андрющенка

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти вночі 27 травня влаштували дебош зі стріляниною, який закінчився спаленням будинку.

Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Вночі окупанти святкували Маріупольську бавовну. У Центральному районі (Новоселівка) та на Лівобережжі (район Вечірнього ринку). Як вони люблять. З автоматними пострілами. Дебошем. Пожежами".

Деталі: За словами Андрущенка, дебош окупантів закінчився спаленням приватного будинку у Центральному районі Маріуполя.

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Теми: Маріупольокупація
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