У Маріуполі окупанти влаштували дебош і спалили будинок – Андрющенко

Окупанти у Маріуполі спалили будинок. Фото з Telegram Андрющенка

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області російські окупанти вночі 27 травня влаштували дебош зі стріляниною, який закінчився спаленням будинку.

Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Вночі окупанти святкували Маріупольську бавовну. У Центральному районі (Новоселівка) та на Лівобережжі (район Вечірнього ринку). Як вони люблять. З автоматними пострілами. Дебошем. Пожежами".

Реклама:

Деталі: За словами Андрущенка, дебош окупантів закінчився спаленням приватного будинку у Центральному районі Маріуполя.