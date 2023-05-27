В Мариуполе оккупанты устроили дебош и сожгли дом – Андрющенко
Суббота, 27 мая 2023, 07:41
Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты ночью 27 мая устроили дебош со стрельбой, который закончился сожжением дома.
Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь: "Ночью оккупанты праздновали Мариупольский хлопок. В Центральном районе (Новоселовка) и на Левобережье (район Вечернего рынка). Как они любят. С автоматными выстрелами. Дебошем. Пожарами".
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Детали: По словам Андрущенко, дебош оккупантов закончился сожжением частного дома в Центральном районе Мариуполя.