В Мариуполе оккупанты устроили дебош и сожгли дом – Андрющенко

Оккупанты в Мариуполе сожгли дом. Фото из Telegram Андрющенко

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты ночью 27 мая устроили дебош со стрельбой, который закончился сожжением дома.

Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Ночью оккупанты праздновали Мариупольский хлопок. В Центральном районе (Новоселовка) и на Левобережье (район Вечернего рынка). Как они любят. С автоматными выстрелами. Дебошем. Пожарами".

Детали: По словам Андрущенко, дебош оккупантов закончился сожжением частного дома в Центральном районе Мариуполя.