Залужний: Прийшов час повертати своє
Субота, 27 травня 2023, 08:55
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять "благословити рішучий наступ".
Джерело: Залужний у соцмережах
Пряма мова Залужного: "Час повертати своє.
Це Молитва за визволення України.
З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги".
Деталі: Залужний розповів, що на створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, але тут текст інший.
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