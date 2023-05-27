Залужний: Прийшов час повертати своє

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять "благословити рішучий наступ".

Джерело: Залужний у соцмережах

Пряма мова Залужного: "Час повертати своє.

Це Молитва за визволення України.

З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги".

Деталі: Залужний розповів, що на створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, але тут текст інший.