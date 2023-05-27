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Залужний: Прийшов час повертати своє

Роман ПетренкоСубота, 27 травня 2023, 08:55
Залужний: Прийшов час повертати своє
скріншот з відео залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео з українськими військовими, які просять "благословити рішучий наступ".

Джерело: Залужний у соцмережах

Пряма мова Залужного: "Час повертати своє.

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Це Молитва за визволення України.

З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги".

Деталі: Залужний розповів, що на створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, але тут текст інший.

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Теми: Залужнийконтрнаступ
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