Залужный: Пришло время возвращать свое
Суббота, 27 мая 2023, 08:55
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео с украинскими военными, которые просят "благословить решительное наступление".
Источник: Залужный в соцсетях
Прямая речь Залужного: "Время возвращать свое.
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Это Молитва за освобождение Украины.
С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять Знамя Победы".
Детали: Залужный рассказал, что на создание видеоролика авторов вдохновила Молитва украинского националиста, написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах, но здесь текст другой.
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