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Залужный: Пришло время возвращать свое

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 08:55
Залужный: Пришло время возвращать свое
скриншот с видео залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео с украинскими военными, которые просят "благословить решительное наступление".

Источник: Залужный в соцсетях

Прямая речь Залужного: "Время возвращать свое.

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Это Молитва за освобождение Украины.

С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять Знамя Победы".

Детали: Залужный рассказал, что на создание видеоролика авторов вдохновила Молитва украинского националиста, написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах, но здесь текст другой.

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Темы: Залужныйконтрнаступление
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