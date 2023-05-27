Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный: Пришло время возвращать свое

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 08:55
Залужный: Пришло время возвращать свое
скриншот с видео залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео с украинскими военными, которые просят "благословить решительное наступление".

Источник: Залужный в соцсетях

Прямая речь Залужного: "Время возвращать свое.

Это Молитва за освобождение Украины.

С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять Знамя Победы".

Детали: Залужный рассказал, что на создание видеоролика авторов вдохновила Молитва украинского националиста, написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах, но здесь текст другой.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Залужныйконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Залужный
В ВМС начал службу бронекатер "Буча", церемонию передачи посетил Залужный
В ВСУ опубликовали видео с Залужным, чтобы развеять ложь роспропаганды
Данилов отреагировал на фейк пропагандистов РФ о "ранении" Залужного
Последние новости
18:33
Цены на нефть упали на 3% во вторник: причины
18:31
Антиукраинская резолюция профсоюза университетов Британии вызвала скандал
18:26
Роботы быстро обучаются: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
18:21
видео"Выбрались через выбитую стену": как дети в Киеве спасались из горящего из-за обстрела РФ дома
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
Все новости...
Реклама: