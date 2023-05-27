Залужный: Пришло время возвращать свое

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео с украинскими военными, которые просят "благословить решительное наступление".

Источник: Залужный в соцсетях

Прямая речь Залужного: "Время возвращать свое.

Это Молитва за освобождение Украины.

С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять Знамя Победы".

Детали: Залужный рассказал, что на создание видеоролика авторов вдохновила Молитва украинского националиста, написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах, но здесь текст другой.