В окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
Субота, 27 травня 2023, 10:58
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в центрі окупованого Бердянська.
Джерело: місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні", "Радіо Свобода" з посиланням на Бердянську райраду
Деталі: Уточнюється, що у місті лунала тривога, а потім люди почули гучний вибух.
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Найгучніше було в районі порту, пишуть місцеві.
Пізніше навколо місця прильоту кружляла авіація росіян.
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ЗМІ також пишуть, що ймовірно було влучання по території бази відпочинку "Хімік", де розміщувались окупанти.
Вона у селі Новопетрівка недалеко від Бердянська.
Оновлено: "Радіо Свобода" пише, що Бердянська райрада підтвердила приліт по базі відпочинку "Хімік" у селі Новопетрівка, де перебував особовий склад військ РФ.