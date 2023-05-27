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В окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 27 травня 2023, 10:58
В окупованому Бердянську лунали вибухи – ЗМІ
бердянськ вранці 27 травня, фото з соцмереж

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в центрі окупованого Бердянська.

Джерело: місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні", "Радіо Свобода" з посиланням на Бердянську райраду

Деталі: Уточнюється, що у місті лунала тривога, а потім люди почули гучний вибух.

Найгучніше було в районі порту, пишуть місцеві.

Пізніше навколо місця прильоту кружляла авіація росіян.

ЗМІ також пишуть, що ймовірно було влучання по території бази відпочинку "Хімік", де розміщувались окупанти.

ВІДЕО ДНЯ

Вона у селі Новопетрівка недалеко від Бердянська.

Оновлено: "Радіо Свобода" пише, що Бердянська райрада підтвердила приліт по базі відпочинку "Хімік" у селі Новопетрівка, де перебував особовий склад військ РФ.

Теми: Бердянськвибухокупаціявійна
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