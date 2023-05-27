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В оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 10:58
В оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
бердянск утром 27 мая, фото из соцсетей

Местные жители сообщают о взрывах в центре оккупированного Бердянска.

Источник: местный телеграм-канал "Бердянск сегодня",  "Радио Свобода" со ссылкой на Бердянский райсовет

Детали: Уточняется, что в городе звучала тревога, а затем люди услышали громкий взрыв.

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Громче всего было в районе порта, пишут местные.

Позже вокруг места прилета кружила авиация россиян.

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СМИ также пишут, что вероятно было попадание по территории базы отдыха "Химик", где размещались оккупанты.

Она в селе Новопетровка недалеко от Бердянска.

Обновлено: "Радио Свобода" пишет, что Бердянский райсовет подтвердил прилет по базе отдыха "Химик" в селе Новопетровка, где находился личный состав войск РФ.

Темы: Бердянсквзрывоккупациявойна
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