В оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
Суббота, 27 мая 2023, 10:58
Местные жители сообщают о взрывах в центре оккупированного Бердянска.
Источник: местный телеграм-канал "Бердянск сегодня", "Радио Свобода" со ссылкой на Бердянский райсовет
Детали: Уточняется, что в городе звучала тревога, а затем люди услышали громкий взрыв.
Громче всего было в районе порта, пишут местные.
Позже вокруг места прилета кружила авиация россиян.
СМИ также пишут, что вероятно было попадание по территории базы отдыха "Химик", где размещались оккупанты.
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Она в селе Новопетровка недалеко от Бердянска.
Обновлено: "Радио Свобода" пишет, что Бердянский райсовет подтвердил прилет по базе отдыха "Химик" в селе Новопетровка, где находился личный состав войск РФ.