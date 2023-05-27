У Росії знову заговорили про мир: хочуть "визнання територіальних реалій" та зупинки атак ЗСУ

МЗС РФ в особі заступника голови Михайла Галузіна вкотре заявив про вимоги до "миру", зазначивши, що хоче відібрати собі окуповані території.

Джерело: Галузін в інтерв'ю ТАСС, глава ОП Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Галузіна: "Для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру Україна повинна повернутися до нейтрального позаблокового статусу, зафіксованого в Декларації про її державний суверенітет 1990 року, відмовитися від вступу в НАТО і ЄС.

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Мають бути визнані нові територіальні реалії, що склалися в результаті реалізації права народів на самовизначення".

Деталі: Він також заявив про традиційні "денацифікацію і демілітаризацію", а також що "врегулювання можливе тільки за умови припинення бойових дій ЗСУ".

Після цього Єрмак написав у соцмережах без посилання на МЗС РФ, що Київ не буде говорити з Росією, поки її окупанти стоять на території України.

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Пряма мова Єрмака: "Не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво держави говорити з росіянами, поки на нашій території стоять війська РФ".