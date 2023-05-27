Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 11:40
В России снова заговорили о мире: хотят признания территориальных реалий и остановки атак ВСУ
галузин, фото риа новости

МИД РФ в лице замглавы Михаила Галузина в который раз заявил о требованиях к "миру", отметив, что хочет отобрать себе оккупированные территории.

Источник: Галузин в интервью ТАСС, глава ОП Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Галузина: "Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС.

Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение".

Детали: Он также заявил о традиционных "денацификации и демилитаризации", а также что "урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ".

После этого Ермак написал в соцсетях без ссылки на МИД РФ, что Киев не будет говорить с Россией, пока ее оккупанты стоят на территории Украины.

Прямая речь Ермака: "Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Росcияпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Росcия
Украинские защитники уничтожили за сутки 480 захватчиков
Из армии оккупантов сбежали около 20 новоприбывших зеков – Генштаб
Кремль снова побуждает Запад склонить Украину к переговорам – американские аналитики
Последние новости
18:33
Цены на нефть упали на 3% во вторник: причины
18:31
Антиукраинская резолюция профсоюза университетов Британии вызвала скандал
18:26
Роботы быстро обучаются: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
18:21
видео"Выбрались через выбитую стену": как дети в Киеве спасались из горящего из-за обстрела РФ дома
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
Все новости...
Реклама: