В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ

МИД РФ в лице замглавы Михаила Галузина в который раз заявил о требованиях к "миру", отметив, что хочет отобрать себе оккупированные территории.

Источник: Галузин в интервью ТАСС, глава ОП Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Галузина: "Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС.

Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение".

Детали: Он также заявил о традиционных "денацификации и демилитаризации", а также что "урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ".

После этого Ермак написал в соцсетях без ссылки на МИД РФ, что Киев не будет говорить с Россией, пока ее оккупанты стоят на территории Украины.

Прямая речь Ермака: "Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ".