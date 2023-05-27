Безпілотники атакували нафтопереробну станцію у Тверській області
Субота, 27 травня 2023, 13:13
Два безпілотники-камікадзе атакували нафтопереробну станцію в селі Єрохіно Тверської області, у будівлі пошкоджено дах і стіни та вибито скло.
Деталі: Повідомляють, що перший БПЛА залетів о 3:15, врізався в будівлю маслоцеху, після чого стався вибух - унаслідок цього було пошкоджено дах і стіну будівлі.
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Другий БПЛА прилетів через пів години - він упав на землю і вибухнув.
Постраждалих немає, повідомляє влада.
Довідково: Станція в Єрохиному обслуговує нафтопровід "Дружба".
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