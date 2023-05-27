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Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 13:13
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области
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Два беспилотника-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую станцию в деревне Ерохино Тверской области, в здании повреждены крыша и стены и выбиты стёкла.

Источник: ТАСС, Baza

Детали: Сообщается, что первый БПЛА залетел в 3:15, врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв – в результате была повреждена крыша и стена здания.

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Второй БПЛА прилетел через полчаса – он упал на землю и взорвался.

Пострадавших нет, сообщают власти.

Справка: Станция в Ерохино обслуживает нефтепровод "Дружба".

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Темы: Росcиянефть
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