Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области
Суббота, 27 мая 2023, 13:13
Два беспилотника-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую станцию в деревне Ерохино Тверской области, в здании повреждены крыша и стены и выбиты стёкла.
Детали: Сообщается, что первый БПЛА залетел в 3:15, врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв – в результате была повреждена крыша и стена здания.
Второй БПЛА прилетел через полчаса – он упал на землю и взорвался.
Пострадавших нет, сообщают власти.
Справка: Станция в Ерохино обслуживает нефтепровод "Дружба".
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