Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области

Два беспилотника-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую станцию в деревне Ерохино Тверской области, в здании повреждены крыша и стены и выбиты стёкла.

Источник: ТАСС, Baza

Детали: Сообщается, что первый БПЛА залетел в 3:15, врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв – в результате была повреждена крыша и стена здания.

Второй БПЛА прилетел через полчаса – он упал на землю и взорвался.

Пострадавших нет, сообщают власти.

Справка: Станция в Ерохино обслуживает нефтепровод "Дружба".