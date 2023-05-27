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Данілов відкинув заяви, що контрнаступ почався, але запевнив, що ЗСУ готові

Роман ПетренкоСубота, 27 травня 2023, 14:06
Данілов відкинув заяви, що контрнаступ почався, але запевнив, що ЗСУ готові
данілов, фото рнбо

Секретар РНБО Олексій Данілов відкинув припущення, що контрнаступ Збройних сил для деокупації захоплених Росією територій вже почався, але запевнив, що українські бійці готові атакувати.

Джерело: Данілов у інтервю BBC

Деталі: Данілов відкинув припущення, що контрнаступ вже розпочався, заявивши, що "знищення російських центрів управління та російської військової техніки" було завданням українських збройних сил з 24 лютого минулого року - дати, коли Росія почала вторгнення.

На запитання, чи готові українські збройні сили до наступу, він відповів: "Ми завжди готові. Так само, як ми були готові захищати нашу країну в будь-який час".

Данілов додав, що контрнаступ може статися "завтра, післязавтра чи через тиждень".

Пряма мова Данілова: "Було б дивно, якби я називав дати початку тих чи інших подій. Цього не можна робити.... Перед нами стоїть дуже відповідальне завдання перед нашою країною. І ми розуміємо, що не маємо права на помилку...

Ми повинні розуміти, що той історичний шанс, який дається нам - Богом - нашій країні, ми не можемо втратити, щоб ми дійсно могли стати незалежною, великою європейською країною".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Днями радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український контрнаступ вже кілька днів як почався. Пізніше він додав, що контрнаступ не може стартувати "о конкретній годині конкретного дня перерізанням червоної стрічки".

Теми: контрнаступДаніловвійна
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