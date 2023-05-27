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Данилов отверг заявления, что контрнаступление началось, но заверил, что ВСУ готовы

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 14:06
Данилов отверг заявления, что контрнаступление началось, но заверил, что ВСУ готовы
данилов, фото снбо

Секретарь СНБО Алексей Данилов отверг предположение, что контрнаступление Вооруженных сил для деоккупации захваченных Россией территорий уже началось, но заверил, что украинские бойцы готовы атаковать.

Источник: Данилов в интервью BBC

Детали: Данилов отверг предположение, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей украинских вооруженных сил с 24 февраля прошлого года - даты, когда Россия начала вторжение.

На вопрос, готовы ли украинские вооруженные силы к наступлению, он ответил: "Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать нашу страну в любое время".

Данилов добавил, что контрнаступление может произойти "завтра, послезавтра или через неделю".

Прямая речь Данилова: "Было бы странно, если бы я называл даты начала тех или иных событий. Этого нельзя делать.... Перед нами стоит очень ответственная задача перед нашей страной. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку...

Мы должны понимать, что тот исторический шанс, который дается нам - Богом - нашей стране, мы не можем потерять, чтобы мы действительно могли стать независимой, великой европейской страной".

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Предыстория: На днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление уже несколько дней как началось. Позже он добавил, что контрнаступление не может стартовать "в конкретный час конкретного дня перерезанием красной ленточки".

Темы: контрнаступлениеДаниловвойна
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