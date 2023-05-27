Українські військові розпочали навчання у Німеччині на танках Abrams - Пентагон

Перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців почала навчання в Німеччині експлуатації та обслуговування американських танків M1 Abrams.

Про це заявив представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Близько 200 військовослужбовців – приблизно один бронетанковий батальйон – у п'ятницю розпочали навчання на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі, Німеччина.

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Навчання охоплює базові солдатські завдання, як-от влучна стрільба і медичні навички, а також тренування на рівні взводу і роти, і, зрештою, більші навчання за участю батальйонних підрозділів, які протистоять один одному.

За словами полковника Гарна, решта 200 українських солдатів почали навчання тому, як заправляти й обслуговувати танки.

Представники Міністерства оборони раніше заявляли, що близько 31 танка буде відправлено в Німеччину для використання в програмі підготовки українських військ, яка, як очікують, триватиме від 10 до 12 тижнів. Боєздатні танки можуть з'явитися на полях битв в Україні до осені, заявили чиновники.

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Початок навчання на танках під керівництвом 7-го армійського навчального командування відбувся за тиждень після того, як президент Байден повідомив союзникам США, що він дозволить українським пілотам пройти навчання на американських винищувачах F-16.

Нагадамо, адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті, щоб спонукати Німеччину до постачання танків Leopard.