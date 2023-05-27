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Украинские военные начали обучение в Германии на танках Abrams - Пентагон

"Европейская правда"Суббота, 27 мая 2023, 14:29
Украинские военные начали обучение в Германии на танках Abrams - Пентагон
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Первая группа из примерно 400 украинских военнослужащих начала обучение в Германии эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams.

Об этом заявил представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Около 200 военнослужащих – примерно один бронетанковый батальон – в пятницу приступили к обучению на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе, Германия.

Обучение включает в себя базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, и, в конечном итоге, более крупные учения с участием батальонных подразделений, противостоящих друг другу.

По словам полковника Гарна, остальные 200 украинских солдат начали обучение тому, как заправлять и обслуживать танки.

Представители Министерства обороны ранее заявляли, что около 31 танка будут отправлены в Германию для использования в программе подготовки украинских войск, которая, как ожидается, займет от 10 до 12 недель. Боеспособные танки могут появиться на полях сражений в Украине к осени, заявили чиновники.

Начало обучения на танках под руководством 7-го армейского учебного командования произошло через неделю после того, как президент Байден сообщил союзникам США, что он позволит украинским пилотам пройти обучение на американских истребителях F-16.

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Напомним, администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны и трудны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке танков Leopard.

Темы: Вооруженные силывойна
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