Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские военные начали обучение в Германии на танках Abrams - Пентагон

"Европейская правда"Суббота, 27 мая 2023, 14:29
Украинские военные начали обучение в Германии на танках Abrams - Пентагон
ТАНК ABRAMS, ФОТО GETTY IMAGES

Первая группа из примерно 400 украинских военнослужащих начала обучение в Германии эксплуатации и обслуживанию американских танков M1 Abrams.

Об этом заявил представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Около 200 военнослужащих – примерно один бронетанковый батальон – в пятницу приступили к обучению на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе, Германия.

Реклама:

Обучение включает в себя базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, и, в конечном итоге, более крупные учения с участием батальонных подразделений, противостоящих друг другу.

По словам полковника Гарна, остальные 200 украинских солдат начали обучение тому, как заправлять и обслуживать танки.

Представители Министерства обороны ранее заявляли, что около 31 танка будут отправлены в Германию для использования в программе подготовки украинских войск, которая, как ожидается, займет от 10 до 12 недель. Боеспособные танки могут появиться на полях сражений в Украине к осени, заявили чиновники.

ВИДЕО ДНЯ

Начало обучения на танках под руководством 7-го армейского учебного командования произошло через неделю после того, как президент Байден сообщил союзникам США, что он позволит украинским пилотам пройти обучение на американских истребителях F-16.

Напомним, администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны и трудны в обслуживании и ремонте, чтобы побудить Германию к поставке танков Leopard.

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
В оккупированном Бердянске раздавались взрывы - СМИ
В России снова заговорили о мире: хотят "признания территориальных реалий" и остановки атак ВСУ
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области
Данилов отверг заявления, что контрнаступление началось, но заверил, что ВСУ готовы
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: