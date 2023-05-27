Дрони атакували автомобіль міноборони РФ, загинули двоє вояк – ЗМІ
Субота, 27 травня 2023, 15:13
У Брянській області Росії під час атаки дрона-камікадзе нібито загинули двоє окупантів, повідомляють ЗМІ.
Джерело: "Радіо Свобода" та "Медіазона" з посиланням на російські новинні телеграм-канали Baza та "112"
Деталі: Зазначається, що автомобіль був атакований 27 травня близько 12:00 дня на дорозі в Климовському районі.
Дрон нібито пробив дах і здетонував.
Тим часом російська пропаганда заявляє про "диверсантів" у Брянській області.
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