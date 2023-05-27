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Дрони атакували автомобіль міноборони РФ, загинули двоє вояк – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 27 травня 2023, 15:13
Дрони атакували автомобіль міноборони РФ, загинули двоє вояк – ЗМІ
фото автомобіля міноборони рф, фото: база

У Брянській області Росії під час атаки дрона-камікадзе нібито загинули двоє окупантів, повідомляють ЗМІ.

Джерело: "Радіо Свобода" та "Медіазона" з посиланням на російські новинні телеграм-канали Baza та "112"

Деталі: Зазначається, що автомобіль був атакований 27 травня близько 12:00 дня на дорозі в Климовському районі.

Дрон нібито пробив дах і здетонував.

Тим часом російська пропаганда заявляє про "диверсантів" у Брянській області.

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Теми: Росіявійна
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