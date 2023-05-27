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Дроны атаковали автомобиль минобороны РФ, погибли двое военных - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 15:13
Дроны атаковали автомобиль минобороны РФ, погибли двое военных - СМИ
фото автомобиля минобороны рф, фото база

В Брянской области России во время атаки дрона-камикадзе якобы погибли двое военных, сообщают СМИ.

Источник: "Радио Свобода" и "Медиазона" со ссылкой на российские новостные телеграм-каналы Baza и "112"

Детали: Отмечается, что автомобиль был атакован 27 мая около 12:00 дня на дороге в Климовском районе.

Дрон якобы пробил крышу и сдетонировал.

Между тем российская пропаганда заявляет о "диверсантах" в Брянской области.

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Темы: Росcиявойна
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