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ГУР: Росія почала втілювати провокацію із хімічною зброєю – перехоплення

Роман ПетренкоСубота, 27 травня 2023, 15:49
ГУР: Росія почала втілювати провокацію із хімічною зброєю – перехоплення
скріншот

Головне управління розвідки помітило початок провокації росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області з використанням хімічної зброї.

Джерело: ГУР

Деталі: ГУР наголошує, що з метою зриву контрнаступальних дій України російські окупанти 27 травня почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

За даними розвідки, реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати  як фейковий доказ для звинувачення України.

ГУР наголошує, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

Передісторія: Головне управління розвідки 26 травня повідомило, що російські окупанти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

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Теми: Запорізька областьвійнаокупаціяРосія
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