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ГУР: Росія почала втілювати провокацію із хімічною зброєю – перехоплення

Роман ПетренкоСубота, 27 травня 2023, 15:49
ГУР: Росія почала втілювати провокацію із хімічною зброєю – перехоплення
скріншот

Головне управління розвідки помітило початок провокації росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області з використанням хімічної зброї.

Джерело: ГУР

Деталі: ГУР наголошує, що з метою зриву контрнаступальних дій України російські окупанти 27 травня почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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За даними розвідки, реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати  як фейковий доказ для звинувачення України.

ГУР наголошує, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а чергові постановки московитських спецслужб не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Головне управління розвідки 26 травня повідомило, що російські окупанти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції.

Теми: Запорізька областьвійнаокупаціяРосія
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