ГУР: Россия начала воплощать провокацию с химическим оружием - перехват

Главное управление разведки заметило начало провокации россиян на временно оккупированной территории Запорожской области с использованием химического оружия.

Источник: ГУР

Детали: ГУР отмечает, что с целью срыва контрнаступательных действий Украины российские оккупанты 27 мая начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Реклама:

По данным разведки, реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины.

ГУР подчеркивает, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с российскими войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки московитских спецслужб не способны повлиять на дальнейший ход событий на фронте.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Главное управление разведки 26 мая сообщило, что российские оккупанты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.