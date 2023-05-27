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ГУР: Россия начала воплощать провокацию с химическим оружием - перехват

Роман ПетренкоСуббота, 27 мая 2023, 15:49
ГУР: Россия начала воплощать провокацию с химическим оружием - перехват
скриншот

Главное управление разведки заметило начало провокации россиян на временно оккупированной территории Запорожской области с использованием химического оружия.

Источник: ГУР

Детали: ГУР отмечает, что с целью срыва контрнаступательных действий Украины российские оккупанты 27 мая начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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По данным разведки, реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины.

ГУР подчеркивает, что Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с российскими войсками используют только конвенционные средства, а очередные постановки московитских спецслужб не способны повлиять на дальнейший ход событий на фронте.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Главное управление разведки 26 мая сообщило, что российские оккупанты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.

Темы: Запорожская областьвойнаоккупацияРосcия
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