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Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 17:11
Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка
с. Шипувате Куп'янського району Харківщини, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району Харківщини у суботу загинула жінка та поранено чоловіка.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди.

Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка.

Крім того, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу".

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Теми: Харківська областьвійна
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