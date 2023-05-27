Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка

Внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району Харківщини у суботу загинула жінка та поранено чоловіка.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди.

Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка.

Крім того, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу".