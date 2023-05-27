Росіяни обстріляли Харківщину: загинула жінка, поранено чоловіка
Субота, 27 травня 2023, 17:11
Внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району Харківщини у суботу загинула жінка та поранено чоловіка.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Дослівно: "Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди.
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Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка.
Крім того, чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу".