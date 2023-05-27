Россияне обстреляли Харьковскую область: погибла женщина, ранен мужчина

В результате обстрела с. Шиповатое Купянского района Харьковщины в субботу погибла женщина и ранен мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Враг продолжает обстреливать гражданское население Харьковщины. К сожалению, гибнут мирные люди.

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Сегодня в результате обстрела с. Шиповатое Купянского района погибла 61-летняя женщина.

Кроме того, мужчина 60 лет получил осколочные ранения и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают пострадавшему помощь".