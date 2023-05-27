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Данія відкрила спеціальний інвестфонд для України на суму в $134 млн

"Європейська правда"Субота, 27 травня 2023, 18:30
Данія відкрила спеціальний інвестфонд для України на суму в $134 млн
прапор Данії, фото Pixabay

В рамках Українського інвестиційного форуму в Копенгагені оголосили про запуск соціальної програми датського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд датських крон (близько 134 мільйонів доларів).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн", – зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

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В рамках форуму також було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у датських експортерів.

"Не потрібно чекати, поки війна припиниться. Ми хотіли б залучити датський бізнес на ранніх стадіях відбудови України. Ми маємо діяти і підтримувати українську економіку", – зауважив міністр підприємництва Данії Мортен Бьодсков.

Нагадаємо, на початку травня парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн).

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У квітні стало відомо, що Данія разом з Нідерландами передасть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Крім того, Данія спільно з Норвегією домовились передати Україні 8 тисяч артилерійських снарядів.

Теми: Даніядопомога Україні
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