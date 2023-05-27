Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дания открыла специальный инвестфонд для Украины на сумму в $134 млн

"Европейская правда"Суббота, 27 мая 2023, 18:30
Дания открыла специальный инвестфонд для Украины на сумму в $134 млн
флаг Дании, фото Pixabay

В рамках Украинского инвестиционного форума в Копенгагене объявили о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон (около 134 миллионов долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – $212 млн", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Реклама:

В рамках форума также было объявлено об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона – Нибулон, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн – 15 млн евро. Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

"Не нужно ждать, пока война прекратится. Мы хотели бы привлечь датский бизнес на ранних стадиях восстановления Украины. Мы должны действовать и поддерживать украинскую экономику", – отметил министр предпринимательства Дании Мортен Бедсков.

Напомним, в начале мая парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (более $250 млн).

ВИДЕО ДНЯ

В апреле стало известно, что Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.

Кроме того, Дания совместно с Норвегией договорились передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов.

Темы: Данияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Дания
Украинцы в Дании готовы к летной подготовке на F-16 − Залужный
В Дании планируют запретить сжигать Коран
Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: