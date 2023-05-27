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Дания открыла специальный инвестфонд для Украины на сумму в $134 млн

"Европейская правда"Суббота, 27 мая 2023, 18:30
Дания открыла специальный инвестфонд для Украины на сумму в $134 млн
флаг Дании, фото Pixabay

В рамках Украинского инвестиционного форума в Копенгагене объявили о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон (около 134 миллионов долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – $212 млн", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В рамках форума также было объявлено об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона – Нибулон, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн – 15 млн евро. Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

"Не нужно ждать, пока война прекратится. Мы хотели бы привлечь датский бизнес на ранних стадиях восстановления Украины. Мы должны действовать и поддерживать украинскую экономику", – отметил министр предпринимательства Дании Мортен Бедсков.

Напомним, в начале мая парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (более $250 млн).

В апреле стало известно, что Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.

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Кроме того, Дания совместно с Норвегией договорились передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов.

Темы: Данияпомощь Украине
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