Дания открыла специальный инвестфонд для Украины на сумму в $134 млн

В рамках Украинского инвестиционного форума в Копенгагене объявили о запуске социальной программы датского инвестиционного фонда для Украины на общую сумму в 1 млрд датских крон (около 134 миллионов долларов).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Дания является одним из лидеров по финансовой помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения общая военная поддержка составила $1,4 млрд, а общая гуманитарная помощь, в том числе макрофинансовая – $212 млн", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В рамках форума также было объявлено об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки. Речь идет о пострадавших компаниях южного региона – Нибулон, которому дадут кредит на 25 млн евро, и Агрофьюжн – 15 млн евро. Также кредиты предоставят агрокомпаниям, расположенным у линии фронта в Николаеве, которые будут восстанавливать разрушенные производственные мощности, закупая оборудование у датских экспортеров.

"Не нужно ждать, пока война прекратится. Мы хотели бы привлечь датский бизнес на ранних стадиях восстановления Украины. Мы должны действовать и поддерживать украинскую экономику", – отметил министр предпринимательства Дании Мортен Бедсков.

Напомним, в начале мая парламент Дании принял решение выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 1,7 млрд датских крон (более $250 млн).

В апреле стало известно, что Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Дания совместно с Норвегией договорились передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов.