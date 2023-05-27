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Росіяни обстріляли Запорізьку область: двоє поранених, один з них "важкий"

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 20:22
Росіяни обстріляли Запорізьку область: двоє поранених, один з них важкий
наслідки обстрілу Степногірська 27 травня, фото з Telegram Малашка

Внаслідок обстрілу росіянами смт Степногірськ Запорізької області поранено двох чоловіків, один з них у важкому стані.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

 
наслідки обстрілу Степногірська 27 травня, фото з Telegram Малашка

Дослівно: "Степногірськ обстріляли з "Градів". Влучили у житловий сектор.

65-річний чоловік отримав травми, йдучи вулицею. Інший чоловік 60 років зараз у важкому стані. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання".

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Теми: Запорізька областьвійна
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