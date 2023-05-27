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Россияне обстреляли Запорожскую область: двое раненых, один из них "тяжелый"

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 20:22
Россияне обстреляли Запорожскую область: двое раненых, один из них тяжелый
последствия обстрела Степногорска 27 мая, фото из Telegram Малашко

В результате обстрела россиянами пгт Степногорск Запорожской области ранены двое мужчин, один из них в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

 
последствия обстрела Степногорска 27 мая, фото из Telegram Малашко

Дословно: "Степногорск обстреляли из "Градов". Попали в жилой сектор.

65-летний мужчина получил травмы, идя по улице. Другой мужчина 60 лет сейчас в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Специалисты работают над ликвидацией последствий попадания".

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Темы: Запорожская областьвойна
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