Россияне обстреляли Запорожскую область: двое раненых, один из них "тяжелый"

В результате обстрела россиянами пгт Степногорск Запорожской области ранены двое мужчин, один из них в тяжелом состоянии.

Источник: председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

последствия обстрела Степногорска 27 мая, фото из Telegram Малашко

Дословно: "Степногорск обстреляли из "Градов". Попали в жилой сектор.

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65-летний мужчина получил травмы, идя по улице. Другой мужчина 60 лет сейчас в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Специалисты работают над ликвидацией последствий попадания".