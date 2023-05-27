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Біля окупованого Соледара втекли військові РФ зі зброєю, декого знайшли – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 20:39
Біля окупованого Соледара втекли військові РФ зі зброєю, декого знайшли – росЗМІ
ілюстративне фото: російські мобілізовані, Getty Images

В районі Соледара на окупованій території Донеччини семеро військовослужбовців армії РФ із числа колишніх ув'язнених самовільно залишили військову частину.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ, телеграм-канал Baza

Пряма мова джерела ТАСС: "У районі Соледара з військової частини втекли зі зброєю сім колишніх ув'язнених – військовослужбовці одного з підрозділів. Троє з них затримані в районі Брянки на території "ЛНР"".

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Деталі: Співрозмовник уточнив, що чоловіки перебували в кафе Брянки і були в стані алкогольного сп'яніння. Ще одного дезертира застрелили самі втікачі, оскільки він хотів здатися.

"Таким чином, зараз ведеться розшук трьох осіб, зокрема в Ростовській області", - повідомили в правоохоронних органах. Із затриманими проводять слідчі дії.

Пізніше в силових структурах РФ повідомили, що правоохоронці затримали ще двох утікачів із військової частини. "Ще двох затримано. Ведуться пошуки ще одного", - сказав співрозмовник агентства.

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Водночас телеграм-канал Вaza повідомляє, що бійці, на яких надіслали орієнтування, могли втекти на Камазі та пікапі "Мітсубісі". Також поліція отримала орієнтування на десяток автівок з українськими номерами (кілька "Ніссанів" і "Хендаїв", а також німецькі та американські авто) - вони також могли бути викрадені втікачами.

За попередньою інформацією Вaza, сама втеча сталася 24 травня. Загалом розшукують понад десяток бійців, вони можуть бути озброєні. Місцезнаходження інших втікачів, а також їхні прикмети поки невідомі. У Ростовській області було введено план "перехоплення".

Що передувало: Зранку 27 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що з лав російської окупаційної армії 25 травня втекли близько 20 в'язнів, які нещодавно прибули для посилення підрозділу у районі Сватового Луганської області.  

Теми: Росіявійна
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