Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля окупованого Соледара втекли військові РФ зі зброєю, декого знайшли – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 27 травня 2023, 20:39
Біля окупованого Соледара втекли військові РФ зі зброєю, декого знайшли – росЗМІ
ілюстративне фото: російські мобілізовані, Getty Images

В районі Соледара на окупованій території Донеччини семеро військовослужбовців армії РФ із числа колишніх ув'язнених самовільно залишили військову частину.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ, телеграм-канал Baza

Пряма мова джерела ТАСС: "У районі Соледара з військової частини втекли зі зброєю сім колишніх ув'язнених – військовослужбовці одного з підрозділів. Троє з них затримані в районі Брянки на території "ЛНР"".

Деталі: Співрозмовник уточнив, що чоловіки перебували в кафе Брянки і були в стані алкогольного сп'яніння. Ще одного дезертира застрелили самі втікачі, оскільки він хотів здатися.

"Таким чином, зараз ведеться розшук трьох осіб, зокрема в Ростовській області", - повідомили в правоохоронних органах. Із затриманими проводять слідчі дії.

Пізніше в силових структурах РФ повідомили, що правоохоронці затримали ще двох утікачів із військової частини. "Ще двох затримано. Ведуться пошуки ще одного", - сказав співрозмовник агентства.

Водночас телеграм-канал Вaza повідомляє, що бійці, на яких надіслали орієнтування, могли втекти на Камазі та пікапі "Мітсубісі". Також поліція отримала орієнтування на десяток автівок з українськими номерами (кілька "Ніссанів" і "Хендаїв", а також німецькі та американські авто) - вони також могли бути викрадені втікачами.

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою інформацією Вaza, сама втеча сталася 24 травня. Загалом розшукують понад десяток бійців, вони можуть бути озброєні. Місцезнаходження інших втікачів, а також їхні прикмети поки невідомі. У Ростовській області було введено план "перехоплення".

Що передувало: Зранку 27 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що з лав російської окупаційної армії 25 травня втекли близько 20 в'язнів, які нещодавно прибули для посилення підрозділу у районі Сватового Луганської області.  

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоБіля окупованого Мелітополя підірвали авто з чотирма колаборантами – Федоров

фотоНардеп з "батальйону Монако" уже втретє за велику війну виїхав з України

Лукашенко: Треба було "вирішити українське питання" у 2014-15, це наша єдина помилка

Відео, картаБєлгородське Шебекіно все в диму: ситуацію пояснив легіон "Свобода России"

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського на крадіжці 600 млн у перший день вторгнення РФ

Зеленський: Контрнаступ – не кіно, не скажу, як ви його побачите

Усі новини...
Росія
Сайт резиденції патріарха РПЦ Кирила "благословляє" контрнаступ ЗСУ
Внаслідок операції у Бєлгородській області українська розвідка отримала важливу інформацію – ГУР
Байден про переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі: Моя реакція вкрай негативна
Останні новини
23:08
Кулеба – Орбану: Якщо ви такі розумні, переконайте Путіна вивести війська з України
22:53
Генштаб Естонії: Україна свідомо приховує час початку контрнаступу
22:50
мапаУкраїною шириться тривога
22:44
Кулеба обурений повільним запровадженням санкцій проти виробників дронів і ракет у РФ
22:34
Спокійно косить траву під час обстрілів. Як живуть херсонці після деокупації
22:29
ЗСУ почали розмінування перед контрнаступом − The Washington Post
22:28
Захід зробив усе можливе, щоб підготувати Україну до контрнаступу – Білий дім
22:20
У Болгарії розкрили шахрайську схему, пов’язану з біженцями з України
22:12
Данілов відреагував на слова Лі Хуея про "відчинені двері" для переговорів з РФ
21:57
Голова МЗС Німеччини: Арешт Путіна для Гааги законний, міжнародне право чітке
Усі новини...
Реклама: