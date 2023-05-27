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Возле оккупированного Соледара сбежали военные РФ с оружием, некоторых нашли – росСМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 27 мая 2023, 20:39
Возле оккупированного Соледара сбежали военные РФ с оружием, некоторых нашли – росСМИ
иллюстративное фото: российские мобилизованные, Getty Images

В районе Соледара на оккупированной территории Донецкой области семь военнослужащих армии РФ из числа бывших заключенных самовольно покинули воинскую часть.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ, телеграм-канал Baza

Прямая речь источника ТАСС: "В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных – военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории "ЛНР"".

Детали: Собеседник уточнил, что мужчины находились в кафе Брянки и были в состоянии алкогольного опьянения. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, так как он хотел сдаться.

"Таким образом, сейчас ведется розыск троих человек, в том числе в Ростовской области", - сообщили в правоохранительных органах. С задержанными проводятся следственные действия.

Позднее в силовых структурах РФ сообщили, что правоохранители задержали еще двоих сбежавших из воинской части. "Еще двое задержаны. Ведутся поиски еще одного", - сказал собеседник агентства.

В то же время, телеграм-канал Вaza сообщает, что бойцы, на которых прислали ориентировку, могли скрыться на Камазе и пикапе "Митсубиси". Также полиция получила ориентировки на десяток автомобилей с украинскими номерами (несколько "Ниссанов" и "Хендаев", а также немецкие и американские авто) — они также могли быть похищены беглецами.

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По предварительной информации Вaza, сам побег произошел 24 мая. Всего разыскиваются более десятка бойцов, они могут быть вооружены. Местонахождение остальных сбежавших, а также их приметы пока неизвестны. В Ростовской области был введен план "перехват".

Что предшествовало: Утром 27 мая Генштаб ВСУ сообщил, что из рядов российской оккупационной армии 25 мая сбежали около 20 заключенных, которые недавно прибыли для усиления подразделения в районе Сватово Луганской области.

Темы: Росcиявойна
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